Uma colombiana identificada como Angêla Natália Claros foi presa por volta de meio-dia desta quinta-feira (25) suspeita de aliciar adolescentes e usar as menores para vender jogos de azar na cidade de Campo Maior, a 81 km de Teresina. A abordagem ocorreu dentro do mercado público do município.



Segundo informações da Polícia Militar, a colombiana teria chegado a Campo Maior há cerca de dois anos e é conhecida por realizar jogos de azar no município. O comandante do 15º BPM de Campo Maior, o major Etevaldo Viana, explica que a mulher alicia as menores em situação de vulnerabilidade e as usa para vender cartelas de um jogo.

Colombiana é presa por aliciar menores para a prática de jogos de azar. (Foto: Divulgação/PM)

“Ela uniformiza essas meninas e faz com que elas saiam vendendo essas cartelas no meio da rua. Nós encontramos três menores de idade que foram recrutadas por ela e as conduzimos para a delegacia juntamente com essa colombiana”, relata.

De acordo com o comandante, as cartelas são vendidas no município por R$ 2,00, sendo que a metade do valor fica com a colombiana e a outra metade é paga para as adolescentes. O sorteio das cartelas é feito via Facebook e promete pagar prêmios de até R$ 3 mil. Pela legislação, a prática de jogos de azar é proibida no Brasil.

O comandante do 15º BPM destacou ainda, em entrevista ao O DIA, que a colombiana é suspeita também de integrar um esquema de agiotagem no município, juntamente com outros colombianos. “Eles agem com violência na cobrança desses valores emprestados e isso está sendo investigado para que possamos tomar as devidas providências”, afirma.

A colombiana e as menores conduzidas ao Distrito Policial foram liberadas. Angêla Natália deverá responder em liberdade pela prática de jogos de azar e o envolvimento de menores.

Nathalia Amaral