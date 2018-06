Colisão entre motos deixa duas pessoas mortas na Usina Santana

Um grave acidente envolvendo três motocicletas deixou duas pessoas mortas e cinco feridos na estrada que leva ao povoado Usina Santana, na zona Rural de Teresina. A colisão frontal se deu após um dos veículos, uma moto modelo Pop 100, ter supostamente invadido a a pista contrária. Segundo a Polícia Militar, ela era pilotada por Márcio de Sousa Santos, 34 anos, e levava na garupa um homem que não teve a identidade divulgada.



Nas outras duas motocicletas estavam cinco pessoas, dentre elas uma criança de nove anos que sofreu uma fratura no pé. As vítimas fatais foram identificadas como sendo o piloto da Pop 100, Márcio Sousa Santos; e Rosângela Oliveira da Costa Sousa, que ocupava uma das motos que seguia na mão correta. Os dois vieram a óbito ainda no local do acidente.

Já os feridos foram identificados como Andeslânia Oliveira Sousa, 9 anos, e José da Silva Sousa, 58 anos, ambos ocupantes da mesma motocicleta de Rosângela. Ficaram feridos também Islani Oliveira Costa Sousa, 33 anos, e Anderson Costa Sousa, 34 anos, ocupantes da terceira motocicleta. Estes dois últimos sofreram ferimentos leves. Entre os que se machucaram está ainda o garupa da moto de Márcio, que não teve o nome informado.

De acordo com a major Aila Rodrigues, da Companhia de Policiamento de Trânsito (Ciptran), as causas do acidente ainda são desconhecidas. “Há a hipótese de que o condutor da Pop 100 tenha perdido o controle do guidão e invadido a pista preferencial, mas isso só a perícia afirmará com certeza”, disse.

Os feridos foram encaminhados para o HUT em ambulâncias do Samu e os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o IML de Teresina.

Maria Clara Estrêla