Colisão entre carro e caminhão deixa vitima em Cabeceiras do Piauí

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma vítima em estado grave. O fato aconteceu na manhã deste sábado, 20, no município Cabeceiras – PI.

Segundo informações da Polícia Militar de Campo Maior, o carro, modelo gol era conduzido pelo Soldado Tavares da Policia Militar da cidade de Cabaceiras- PI, "ouve uma colisão frontal onde o PM invadiu a preferencial e o caminhão tentou tirar mas não conseguiu, o policial foi encaminhado para Teresina e já esta sendo atendido", conta.





Fotos: João Magalhães

A equipe do Portal O Dia não conseguiu contato com a PM-PI do município de Cabeceiras para obter mais informações sobre as vítimas e a caus ado acidente.