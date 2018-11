Uma colisão ocorrida por volta das 10h45 da manhã deste domingo (11) deixou uma vítima fatal no cruzamento das rodovias BR-316 e 226, nas proximidades da avenida Miguel Rosa, zona Sul de Teresina.

Segundo informações de populares que testemunharam o ocorrido, o acidente envolveu uma carreta e uma motocicleta. A suspeita é de que a carreta tenha colidido com o motociclista que foi arremessado à pista. No entanto, ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o acidente e a identidade da vítima.



O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima veio a óbito ainda no local.

Colisão entre carreta e motocicleta deixa uma vítima fatal em Teresina. (Foto: Reprodução)

Por conta do acidente, um congestionamento se formou na região. Equipes da PRF ainda estão se deslocando ao local. Por volta de 12h deste domingo, o corpo ainda estava no local aguardando a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

Este é o segundo acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta neste final de semana na capital. O primeiro ocorreu na manhã de ontem (10), próximo à rotatória da BR-343, quando um motociclista colidiu com o caminhão.



Nathalia Amaral