Colisão com animal na pista deixa dez pessoas feridas na BR-343

Um grave acidente ocorrido por volta das 22 horas desta sexta-feira (12) na rodovia BR-343 deixou pelo menos dez pessoas feridas, sendo que duas delas apresentavam lesões leves, oito ficaram gravemente lesionados e uma conseguiu escapar ilesa. As informações foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI).



Foto: Divulgação/PRF





De acordo com a polícia, a ocorrência se deu próximo a Campo Maior, na altura do quilômetro 287 da BR-343 e envolveu um veículo modelo GM/Spin de placa OUC-4524 e uma Ford Ranger de placa PIS-6508. O acidente aconteceu após um dos carros atropelar um animal na pista. O condutor perdeu o controle da direção e acabou colidindo transversalmente com o outro veículo envolvido.

Até o momento, a perícia da PRF aponta como causa mais plausível do acidente a presença do animal na pista. Os nomes das vítimas não foram informados pela polícia.

Maria Clara Estrêla