Cocaína com foto de Pablo Escobar é apreendida no Piauí

Um mandado de busca e apreensão terminou com um homem preso e cerca de 3 kg de cocaína apreendidos na última terça-feira (29/10), na cidade de Paulistana, na região Sul do Piauí. Chamou atenção da polícia, no entanto, as fotos do narcotraficante colombiano Pablo Escobar coladas nos três tabletes da droga. O suspeito foi identificado como Romário Rodrigues de Sousa, de 24 anos.

Os policiais invadiram a residência do suspeito no bairro Santo Antônio, em Paulista, e durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão desconfiaram de irregulares no terreno no quintal da casa. Ao escavarem o local, encontraram um porte de barro. Dentro do recipiente, estavam três tabletes de cocaína com a foto de Pablo Escobar.

"Essa operação foi fruto de mais de três meses de investigação e cooperação entre as Inteligências locais das Polícias Militar e Civil, que, juntas, buscam interagir para combater veementemente o tráfico de entorpecentes em Paulistana e região", destacou o Comandante do 20° BPM, Major Felipe.

A droga somou 3 Kg e 100 gramas e está avaliada em R$ 110 mil. Foram apreendidos ainda na ação dois celulares marca Samsung. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia Civil.

Otávio Neto