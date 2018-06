Cliente denuncia suposto golpe em posto de combustível na zona sul

Um homem fez uma grave denúncia contra um posto de combustíveis situado no bairro Cidade Nova, zona sul de Teresina.

O consumidor diz ter observado que, em algumas ocasiões, a contagem da bomba de combustível não é zerada entre um cliente e outro, ou seja, alguns consumidores estariam sendo vítimas de um golpe, pagando por uma quantidade de combustível superior à que efetivamente é colocada no tanque.

O cliente que faz a denúncia relata um fato que teria ocorrido recentemente.

"Quando eu cheguei no posto para abastecer, tinha um Fiat Uno abastecendo na minha frente, e eu vi que quando esse Fiat Uno saiu o frentista não colocou a pistola do combustível no local certo. Ele colocou no local onde fica a mangueira, e a bomba continuou ligada [...] Quando ele fosse começar o abastecimento do meu carro ia começar de R$ 15, que foi o valor pago pelo motorista anterior. Eu notei que ele ficou na frente da bomba, para eu não ver, só que eu já tinha observado, e já desci com o celular filmando a bomba", afirma.





Inconformado com a suspeita de fraude, o cliente confrontou o frentista e pediu para falar com o gerente do posto. O funcionário, por sua vez, alegou que já ia colocar a bomba no lugar certo e disse que o gerente não estava no momento.

O homem que faz a denúncia suspeita ter sido vítima deste golpe em outra ocasião, no mesmo estabelecimento. "Eu lembrei que eu já tinha abastecido nesse posto. Coloquei R$ 30, se não me engano, e quando saí do posto o ponteiro do carro não subiu. Eu vi que não tinha subido, mas como eu não tinha prova, não voltei [até o local, para reclamar]. Mas dessa vez eu vi que o frentista não colocou a pistola no local, porque se ele coloca no local certo, a bomba desliga automaticamente, e quando for ligar novamente ela zera", observa o consumidor que fez a denúncia.

Cícero Portela