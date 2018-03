Foram presos na tarde desta quinta-feira (8), pela Polícia Militar, cinco suspeitos de envolvimento em assaltos a, pelo menos, oito postos de gasolina no Piauí. Segundo informações do secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu, os supostos assaltantes foram presos durante uma abordagem feita por uma equipe do Batalhão da Rone, em uma residência localizada no residencial Torquato Neto, na zona Sul de Teresina.

As prisões acontecem três dias após vários donos de postos de combustíveis de Teresina fazerem um apelo ao secretário Fábio Abreu, para que os envolvidos nos assaltos aos postos fossem identificados e presos. O último assalto ocorreu na madrugada de sábado, em um posto localizado no cruzamento da Avenida Barão de Castelo Branco com a Rua Odilon Araújo. Durante a ação, cerca de R$ 50 mil foram roubados pelo bando.

Quadrilha envolvida em assaltos a postos de gasolina é presa pela Polícia. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Em posse dos suspeitos foram encontrados equipamentos utilizados nos assaltos, como armas de fogo e marretas, e também outros objetos roubados durante as ações, entre eles cofres, e até uniformes de frentistas. No local, ainda foram encontradas cinco motos e um carro. "Até o momento, o que levantamos é que uma moto é roubada e o carro, que estava com a placa clonada, também é. Nós agora estamos investigando se os outros veículos também foram roubados", afirma o secretário.

Quadrilha envolvida em assaltos a postos de gasolina é presa pela Polícia. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Entre os detidos, estão três irmãos, identificados como Javan Silva Freire, Francisco das Chagas Silva Freire e Mardone Silva Freire. Além deles, outros dois homens também foram presos, são estes Francisco Mardonio Cirino da Costa e Carlos Lima Araújo.

Segundo o delegado-geral, Riedel Batista, um dos presos, Francisco das Chagas Silva Freire, conhecido como Neném, já possui passagens pela Polícia por roubo e um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. Já os outros quatro envolvidos também têm uma extensa ficha criminal. "Eles já são conhecidos da Polícia. Infelizmente, nós sabemos que estamos prendendo agora, mas até o final do ano eles estão soltos praticando os mesmos crimes", lamenta o delegado-geral.

Quadrilha envolvida em assaltos a postos de gasolina é presa pela Polícia. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Os proprietários e frentistas dos postos de combustíveis que foram alvo das ações criminosas estiveram na sede da Greco , na tarde de hoje, para fazer o reconhecimento dos envolvidos. A Polícia irá investigar se, além dos oitos postos, a quadrilha também tem envolvimento em outros assaltos notificados.





