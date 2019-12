Cinco pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em Timon

A Polícia Civil do Maranhão, através do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), prendeu nesta sexta-feira (06), cinco pessoas suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Timon (MA). Três delas são da mesma família.



Suspeitos presos durante a ação. Foto: Francisco Filho

Segundo o delegado titular do Denarc, Ricardo Freitas, o grupo era chefiado por uma mulher identificada como Raimunda Ferreira da Silva. As prisões ocorreram durante buscas em duas residências dos suspeitos do crime. Segundo a polícia, uma casa servia como ponto de comercialização drogas e a outra para guardar os objetos oriundos do crime.

“A Raimunda é bastante conhecida na região e já foi presa outras vezes. Desta vez, prendemos ela, o esposo, o filho e mais dois indivíduos que faziam a comercialização dos entorpecentes para ela. Uma equipe do Dernac em parceria com a Delegacia de Homicídios fez buscas em duas residências. No bairro São Francisco, onde estavam os ajudantes e no bairro Marimar, casa da Francisca”, contou Ricardo.

Ainda de acordo com a polícia, os familiares da Raimunda eram os responsáveis por abastecer o ponto de comercialização dos entorpecentes, depois pegavam o dinheiro arrecado do tráfico e guardava na casa da suspeita.

“Por essa razão, foram necessárias duas equipes para bater nas duas casas. Na residência onde efetivamente funcionava o movimento do tráfico e na residência da Raimunda, onde ela guarda dinheiro e objetos da comercialização das drogas”, explicou o delegado.

Material apreendido pela polícia. Foto: Francisco Filho.

Foram presos ainda Mikael Sousa Araújo, de 22 anos, filho de Raimunda, o esposo identificado como Herick Henrique Lima Sousa, além de Danilo Rios Araújo França e Alberto Pereira dos Santos.

Durante a ação, a polícia encontrou pedras de crack e cocaína, celulares, uma quantia grande em dinheiro, uma cédula do Banco Central do Chile, relógios, cordões de ouro e carteiras de identidade.

Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes juntamente com os materiais apreendidos para o caso ser investigado. Eles deverão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia