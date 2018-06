Cinco pessoas são presas acusadas de arrastões em residências na Santa Maria

A Polícia Militar, por meio da Força Tarefa, está dando cumprimento a vários mandados de prisão e de busca e apreensão na região da Santa Maria da Codipi para desarticular um grupo de assaltantes que fazia arrastões em residências do bairro e ameaçava os moradores em via pública. Dois deles são acusados, inclusive, de promover uma série de assaltos durante os festejos de Santa Maria, que acontecem esta semana. A ação foi denominada de Codipi Segura.



Cinco pessoas já foram presas nas primeiras horas da manhã de hoje (13) e conduzidas para o 22º Distrito Policial, que está coordenando as ações. Os detidos foram identificados como Francisco Lucas de Sousa, mais conhecido como Lucas Gordinho; Rodolfo do Nascimento; Welington Johney de Sousa, conhecido também como Nego Wellington; Daniel da Silva e Cristiano Nunes Saraiva.



A ação está sendo coordenada pelo capitão Audivan Nunes, comandante da Foça Tarefa da Polícia Militar, em conjunto com o 22º Distrito Policial (Foto: Arquivo O Dia)

“O Nego Wellington e o Lucas Gordinho são comparsas e tocavam o terror aqui na região, inclusive eles andaram causando tumulto nos festejos do bairro fazendo assaltos e criando baderna. Chegaram a ameaçar os populares com uma arma e já tinham uma ação criminosa preparada para hoje durante as festividades da paróquia”, explica o capitão Audivan Nunes, coordenador da Força Tarefa.

Nenhuma arma, droga ou produto de roubo foi apreendido com suspeitos no momento de suas prisões e nenhum deles chegou a oferecer resistência à abordagem da polícia. A PM continuará dando cumprimento aos mandados durante as próximas horas e mais prisões podem ser feitas ao longo do dia.

Maria Clara Estrêla