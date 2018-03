Cinco pessoas ficam gravemente feridas após colisão na BR-346

Uma colisão entre dois veículos na BR-346 deixou cinco pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu no km 42, entre os municípios de Monsenhor Gil e Lagoa do Piauí, no final da tarde de ontem (25). Apesar do grave impacto, não houve mortes.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com um caminhão de carga. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Não foi necessário bloquear o trecho da BR, o que evitou congestionamento.“Apesar de ter sido uma colisão grave, não fizemos o bloqueio da pista em nenhum dos sentidos”, informou Barros Filho, inspetor da PRF.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

Nayara FelizardoBreno Cavalcante