Cinco anos após crime, suspeito de homicídio no PI é preso no DF

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em parceria com a polícia civil do Distrito Federal, deu cumprimento na tarde de ontem (13), ao mandado de prisão preventiva contra Francisco Wanderson da Silva, vulgo "Nem", acusado de ser um dos autores do homicídio de Francisco das Chagas Alves da Silva, vulgo Silvano. O crime ocorreu em agosto de 2014 e, após cinco anos, o acusado foi localizado na cidade de Brasília - Distrito Federal.

O homicídio ocorreu no bairro Jardim Europa, na zona Sudeste de Teresina, na residência do irmão do acusado, identificado como José Carlos da Silva. De acordo com a Polícia Civil, no momento do crime, dois indivíduos entraram armados na residência e efetuaram diversos disparos contra Silvano, que chegou a sair correndo da residência, mas foi perseguido pelos dois suspeitos, sendo atingido com cinco disparos, sendo dois na perna direita, um no glúteo, um nas costas e o último, com a vítima já caída, no olho esquerdo. Francisco das Chagas morreu na hora.

Segundo a polícia, o crime foi motivado por acerto de contas relacionado a uma dívida de drogas. As investigações da DHPP levaram às informações sobre o paradeiro do acusado, encontrando o mesmo na cidade de Brasília-DF. Em contato com a Polícia Civil da região, a DHPP encaminhou o mandado de prisão e as informações que levaram à prisão de Francisco Wanderson.

A Polícia Civil informou ainda que o irmão do acusado, proprietário da residência onde ocorreu o crime, também já havia sido preso na cidade de Brasília. A prisão ocorreu em julho de 2018.

