Ciclista morre ao colidir com porta de carro estacionado na zona Sul

Um ciclista, identificado como Gilson Fernandes Marques, veio a óbito por volta das 11h45 da manhã deste domingo (20) após colidir com a porta de um carro estacionado na avenida Pedro Freitas, bairro São Pedro, na zona Sul de Teresina.

Segundo informações do Companhia de Policiamento Independente de Trânsito (Ciptran), a vítima transitava pela avenida quando o motorista de um carro ainda não identificado abriu a porta. O ciclista não conseguiu desviar a tempo e bateu a cabeça no asfalto ao cair da bicicleta, vindo a óbito ainda no local do acidente.

O motorista evadiu-se do local sem prestar socorro. Segundo o cabo Gerson da Ciptran, nenhum morador soube descrever o veículo envolvido no acidente.

O Instituto de Medicina Legal foi acionado para recolher o corpo da ciclista. A perícia criminal esteve no local do acidente para colher informações que deverão auxiliar na elucidação do caso.





Nathalia Amaral