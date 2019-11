Ciclista atira em motorista após ser atropelado na Avenida Raul Lopes

Um ciclista, ainda não identificado pela polícia, foi atropelado nas primeiras horas da manhã desta sexta (08), na Avenida Raul Lopes, e acabou atirando no motorista do carro que bateu nele. O veículo modelo Corsa Classic de cor prata teria entrado na avenida na contramão e colhido o ciclista de frente.



Após o acidente, ele desceu da bicicleta, sacou uma arma de fogo e atirou uma vez contra o motorista do veículo, identificado como sendo Carlos Roberto Abreu dos Santos Júnior. O disparo o atingiu no tórax. Junto com ele no carro haviam mais duas pessoas, um rapaz e uma moça, que nada sofreram.



Foto: Reprodução/Whatsapp

O pai da jovem esteve no local da ocorrência e a reportagem de O Dia conversou com ele, que não quis se identificar. “Eles vinham de uma festa e entraram aqui na avenida na contramão. O ciclista bateu no carro, desceu armado, mandou que eles descessem do carro e atirou no tórax do motorista, que é amigo da minha filha. Depois mandou que ela e o amigo que estavam no carro se virassem e fugiu. Ninguém sabe quem o cidadão era”, relatou o homem.

Policiais do 8º BPM estiveram no local para apurar as informações. O rapaz baleado, Carlos Roberto, foi encaminhado para o HUT consciente. A polícia ainda não sabe informar a identidade do ciclista. As investigações seguirão por conta do 8º Distrito Policial.

Maria Clara Estrêla, com informações de Lalesca Setúbal