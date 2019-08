Centro Educacional Masculino registra nova tentativa de fuga

Cinco internos tentaram fugir do Centro Educacional Masculino (CEM), zona norte de Teresina, na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com informações dos agentes socioeducativos que atuam no local, os adolescentes tentaram pular o muro durante banho de sol.



O caso aconteceu por volta das 11h. A fuga dos menores foi abortada pelos agentes que estavam de plantão no momento.

A direção do centro informou que os menores envolvidos na tentativa de fuga vão passar por triagem e devem ser impedidos de participar de atividades por alguns dias.

Internos tentaram pular o muro do Centro Educacional Masculino (CEM) (Foto: Arquivo/O Dia)

No último dia 11 de agosto, Uma tentativa de rebelião foi registrada no Centro Internacional Masculino (CEM). Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa no local atearam fogo em colchões e danificaram algumas alas da unidade.

No final de julho, o governo do estado decretou situação de emergência no local, em virtude das condições consideradas precárias de estrutura física, o que têm ocasionado repetidas fugas.

Natanael Souza