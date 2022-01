Centro é a região mais perigosa de Teresina, diz Guarda Municipal

Um balanço divulgado pela Guarda Civil Municipal, nesta quinta-feira (27), traz o mapeamento das áreas mais vulneráveis de Teresina no ano de 2021. De acordo com os dados, a região do Centro é a mais perigosa da Capital, com 526 ocorrências registradas somente no ano passado. Em seguida, está a zona Sul, com 404 ocorrências, e a zona Leste, com 335. As zonas Norte e Sudeste tiveram 292 e 168 ocorrências contabilizadas, respectivamente, no mesmo período.

Ao todo, foram quase 2 mil ocorrências em prédios públicos municipais e vias públicas como apreensão de armas de fogo, condução de suspeitos, recuperação de veículos furtados/roubados. Uma média de 143 ocorrências por mês, com destaque para o mês de outubro, com 170 casos. Foto: Divulgação/PMT Ainda de acordo com o balanço, a região da Santa Maria da Codipi lidera o balanço de apreensões de arma de fogo e de veículos pela Guarda Civil Municipal. Somente nessa região, localizada na zona extremo Norte de Teresina, foram apreendidos 24 veículos e três armas de fogo. No total, foram 253 veículos recuperados e apreendidos, 341 conduções à delegacia e 31 armas de fogo tiradas de circulação pela GCM. Já a Guarda Maria da Penha fez mais de 3 mil visitas que, no decorrer do ano, somaram 120 mulheres assistidas pelo grupo especializado da GCM no amparo à mulher vítima de violência. Enquanto a Guarda Ambiental, criada em 2021 com a função específica de cuidar das demandas relacionadas à proteção do meio ambiente, recolheu 26 animais silvestres, além de atuar em 12 parques ambientais e no aterro sanitário de Teresina.

O coordenador municipal de Segurança Pública Social e Patrimonial, coronel Nixon Frota, destaca a atuação preventiva diuturnamente em prédios e estruturas municipais, como escolas, unidades básicas de saúde, praças e os terminais de integração.

“Fizemos a avaliação de todo o ano anterior e continuamos focados em assegurar a sensação de segurança à população. Ações como a implantação dos primeiros postos fixos da GCM em Teresina tiveram um resultado muito positivo e temos como missões a expansão dessas instalações, o videomonitoramento, entre outros”, adianta Nixon Frota.

Com informações da GCM.