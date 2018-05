Caso Emilly: família de criança morta a tiros não acredita em punição

O sentimento de Daiane Caetano, mãe de Emilly Caetano Costa, é de desesperança. A menina de oito anos foi morta no dia 25 de dezembro de 2017 durante uma ação policial. O ex-PM Aldo Luís Barbosa Dornel e o cabo Francisco Venício Alves são suspeitos de provocar a morte da menina.



Nesta terça-feira (08), a audiência de instrução e julgamento dos policiais foi retomada e vai decidir se eles irão a júri popular. A primeira audiência ocorreu no dia 10 de abril, mas foi suspensa por causa da ausência de uma testemunha. A família está descrente quanto à punição dos envolvidos. “Não confio na Justiça. Só acredito na Justiça de Deus", disse Daiane.

Até o momento, três pessoas foram ouvidas. Uma delas pode ser considerada uma testemunha-chave para o processo, segundo o assistente de acusação e advogado da família, João Marcos Parente. “Essa pessoa presenciou todo o ocorrido e relatou em juízo que ouviu os disparos, abaixou a cabeça e ao se levantar presenciou um dos policiais coletando as cápsulas, enquanto o outro, bastante exaltado, proferia palavras de baixo calão à mãe da Emilly”, afirma o advogado.

Essas informações corroboram a versão apresentada pela acusação, de que os PMs são os responsáveis pelos disparos, e enfraquece a tese da defesa de que os tiros teriam partido de uma outra viatura. A testemunha também afirmou que o socorro foi feito por policiais da Força Tática, que chegaram ao local poucos minutos após a ocorrência.

O promotor João Paulo Santiago informou que após ouvir todas as testemunhas, os policiais serão interrogados. Em seguida o juiz Antônio Nolêto, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, vai decidir de pronuncia os suspeitos a se submeterem ao júri popular.

Nayara Felizardo, com informações de Nathalia Amaral (do TJ)