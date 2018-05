Caso Camilla: Juíza mantém decisão e manda ex-PM a júri popular

A juíza Maria Zilnar, titular da 2ª Vara do Tribunal Popular do Júri de Teresina, negou o pedido da defesa do ex-PM Allisson Wattson da Silva Nascimento, acusado de matar a namorada Camilla Abreu, para não ser submetido ao julgamento popular. A decisão foi publicada na última quinta-feira (17).



O réu foi denunciado por homicídio com a qualificadora de feminicídio, por ocultação de cadáver e fraude processual. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em fevereiro, oportunidade em que o ex-PM pode se defender e também ser acusado pelas testemunhas.

A defesa de Allison Wattson pediu a nulidade da decisão de pronúncia ao Tribunal do Júri, alegando que ele não teve o direito à defesa, que não foi realizada a perícia nos celulares de duas testemunhas de acusação - amigas de Camilla Abreu - e que o caso não se configura como feminicídio.

Em sua decisão, a magistrada contestou todas as alegações. Sobre o direito de defesa, o ex-PM se diz prejudicado porque os seus advogados ultrapassaram o prazo legal para a apresentação das testemunhas, mas a juíza Maria Zilnar entendeu que o réu não pode se beneficiar com um problema que ele mesmo tenha causado. “Os advogados que o defendem foram por ele constituído e desde a sua citação, praticam todos os atos defensórios”, argumentou.

Quanto à falta de perícia nos celulares das testemunhas, a juíza afirmou que o inconformismo do réu não prospera. “Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes e protelatórias”, escreveu em sua decisão.

Por último, a magistrada recusou o argumento da defesa para a retirada da qualificadora do feminicídio. “Os fatos, em tese, ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar”, justificou.

Com todos esses argumentos, os termos da decisão de pronúncia foram mantidos e o ex-PM será submetido a júri popular.



Leia a decisão na íntegra







Nayara Felizardo