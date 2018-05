Casal sofre tentativa de homicídio no Buenos Aires e polícia investiga

Um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta das 22h30min da noite deste domingo (13) no bairro Bueno Aires, zona Norte de Teresina. Eles estavam a pé, quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta que se evadiram do local logo após os disparos. A informação do 9º Batalhação de Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.



As vítimas foram identificadas como sendo Helison Mateus Cordeiro de Jesus e Shitem Ferreira e Sousa, e sofreram ferimentos nos braços e pernas, precisando ser levados às pressas para o Hospital do Bueno Aires.

“Quando chegamos ao local, eles já haviam sido socorridos, então uma viatura ficou lá e a outra seguiu para onde tinham levado eles. No hospital, ficamos sabendo que eles teriam que encaminhados para o HUT, porque os ferimentos eram graves e assim foi feito. Nossa viatura acompanhou o SAMU e ainda estamos esperando para poder falar com eles e saber o que aconteceu exatamente”, informou o tenente Valcimar Brito, do 9º BPM.

Com relação aos suspeitos, a PM disse que ainda não possui nomes e que, a princípio, o casal não teria envolvimento com o mundo do crime, que pudesse levantar a hipótese de crime relacionado a rixas. Testemunhas informaram que os tiro teriam sido disparados por uma pessoa na garupa de uma moto, mas até o momento ninguém foi localizado ou preso.O caso seguirá sob investigação do Distrito Policial da área.

Maria Clara Estrêla