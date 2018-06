Casal fica trancado dentro de quarto durante incêndio em casa na Piçarreira

Um senhor de 54 anos e uma jovem de 25 anos se feriram gravemente após ficarem trancados dentro do quarto durante um incêndio à residência onde moravam, na manhã deste sábado (30) no bairro Piçarreira. O fogo no local foi visto por policiais militares que se deslocavam para uma ocorrência. Eles perceberam as chamas altas saindo de uma residência e quando chegaram ao local, se depararam com o fogo consumindo tudo e o casal pedindo socorro do lado de dentro.



As vítimas só puderam ser resgatadas após a chegada do Corpo de Bombeiros, que conseguiu fazer o resfriamento do portão, abri-lo e chegar ao interior da casa, onde arrombaram a porta do quarto e encontraram o senhor e a jovem. Ele foi identificado como Luiz Pereira Gonzaga, 54 anos; e ela como Carla Pereira de Abreu, 25 anos.



Foto: Divulgação/PM-PI



Os dois foram socorridos por uma ambulância do Samu e encaminhados às pressas para o HUT. A jovem estava consciente, mas Luiz Gonzaga não. Segundo a assessoria do hospital, o senhor apresenta queimaduras de primeira e segundo grau em 80% do corpo e está em estado gravíssimo. No final da manhã ele deu entrada na UTI do HUT, onde permanece em observação.

Já Carla Abreu chegou ao hospital com queimaduras de primeiro e segundo grau em 50% do corpo, está consciente e orientada. Os ferimentos que a jovem sofreu foram mais na região do tórax, pernas e braços.

Com relação às causas do incêndio, o Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros disse somente que está aguardando a perícia no local para explicar como as chamas começaram, mas acredita que, como a porta do quarto onde as vítimas se encontravam estava trancada pelo lado de fora, o incêndio possa ter sido criminoso. O quarto onde o casal estava ficou praticamente destruído.

Maria Clara Estrêla