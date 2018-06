Irmãos são assassinados a tiros no Mocambinho III e polícia investiga

A Polícia Civil está investigando um duplo homicídio ocorrido por volta das 13 horas da tarde desta sexta-feira (15) no bairro Mocambinho III, zona Norte de Teresina. Um homem e uma mulher, identificados como Milton Bruno da Silva Joana D'Arc Flor da Silva, foram mortos a tiros na Rua 8 e, segundo testemunhas, eles eram irmãos.



“Eles estavam a pé, saindo da casa de uma conhecida, quando foram surpreendidos pelos tiros. Foram alvejados com pelo menos dois tiros cada, encontramos quatro cápsulas deflagradas no chão e, ao que indica, eles não tiveram chance de defesa. Estamos vasculhando a área à procura de câmeras que possam ter registrado o momento e repassar tudo para a investigação”, explica o tenente J. Edilson, do 9º BPM.

De acordo com a PM, Milton era menor de idade e Joana D'Arc, de maior. Nada de valor material foi levado das vítimas, o que descaracterizaria, em um primeiro momento, uma tentativa de assalto. Para a Polícia Militar, o crime tem características de execução. "Não encontramos nada que cite o envolvimento de qualquer uma das vítimas com o mundo do crime, mas o e-companheiro da mulher havia ficado recluso um tempo no sistema penitenciário, o que reforça a hipótese de um possível acerto de contas, mas isso inda precisa ser investigado", afirma o tenente do 9º BPM.

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados e encontram-se no local periciando os corpos. O IML também se encontra na cena do crime. Diligências foram feitas na região, mas nenhuma prisão chegou a ser feita ainda.

Maria Clara Estrêla