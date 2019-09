Casal é preso em motocicleta com placa adulterada no Promorar

Agentes da Guarda Civil Municipal de Teresina prenderam um casal na região do hospital do bairro Promorar. O casal conduzia uma motocicleta com placa adulterada e portava um simulacro de arma de fogo.

Segundo apuração inicial dos guardas civis eles estariam se deslocando para uma casa de entretenimento adulto, localizado no Centro de Teresina, quando foram abordados pela guarda.

Confira na reportagem do programa Rota do Dia.





Francisco Filho - Repórter Rota do Dia