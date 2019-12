Casal é morto a tiros por criminosos na Zona Rural de Picos

Um casal foi morto a tiros por criminosos por volta das 22h da sexta-feira (06), em uma estrada que liga as comunidades Três Potes e Cristovinho, na Zona Rural do município de Picos. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime teria sido um acerto de contas.

Vítimas do crime. Foto: Reprodução PM

As vítimas foram identificadas apenas como Olavo Lima e Eliane Ribeiro. De acordo com o Comandante do 4º Batalhão da PM de Picos, Coronel Viana, o homem tinha passagens pela polícia e estava sendo ameaçado de morte.

“O Olavo era um traficante de alta periculosidade, que estava jurado de morte por outros criminosos. Ele já tinha sido preso em 2014 e estava solto. A esposa, que também estava com ele, também foi morta pelos disparos”, disse.

Os criminosos mataram o casal com pelo menos 10 tiros na região da cabeça e nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionado, mas os dois já estavam mortos quando a ambulância chegou ao local.

Os criminosos fugiram após atirarem e não há informações dos possíveis suspeitos do crime, já que, segundo a PM, Olavo era ameaçado por várias pessoas. O IML foi acionado e fez a remoção dos corpos.

A Polícia Civil de Picos vai investigar o caso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia