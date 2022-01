Casa Barro: assaltantes fazem arrastão e levam pertences de clientes

O Pub Casa Barro, localizado no Centro de Teresina, sofreu um arrastão na madrugada desta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Militar, por volta de 1h, cinco homens em atitudes suspeitas teriam invadido o estabelecimento e levado pertences de clientes que estavam no local.



De acordo com a PM que atendeu a ocorrência, dois assaltantes já estavam no local quando outros três suspeitos armados invadiram o bar anunciando o roubo, onde roubaram de uma cliente um aparelho celular marca Samsung. A vítima relatou que os suspeitos fugiram em um veículo preto.



(Foto: Reprodução/Google Maps)

A polícia orientou que a vítima registrasse boletim de ocorrência no Distrito da área para fazer os procedimentos cabíveis. Ainda segundo a polícia, outros clientes também foram vítimas do roubo, no entanto, não se encontravam mais no estabelecimento quando a viatura tática chegou ao local.



A jovem que teve os pertences roubados usou suas redes sociais para informar o que havia acontecido, mas que estava bem. “Gente, passei por uma situação hoje na CB [Casa Barro]. Ocorreu um arrastão lá próximo a uma da manhã e levaram nossa bolsa junto com todos os documentos. Tá tudo bem agora, já registrei boletim e por sorte conseguimos esconder os celulares para não roubarem. Se souberem de alguma coisa por favor entre em contato com a gente”, disse.



Outras pessoas também usaram as redes sociais para relatar o ocorrido.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Até o fechamento desta reportagem, o Pub Casa Barro não emitiu nenhum pronunciamento. O espaço está aberto para esclarecimentos.



