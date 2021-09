Carro roubado em Alagoas é recuperado pela PRF no Piauí

Um carro tomado de uma locadora de Maceió, capital do Alagoas, foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Piauí na BR 343, no município de Piripiri. A ação ocorreu na noite desse quinta-feira (9) durante as fiscalizações de rotina. Dois homens com idades de 23 e 50 anos foram presos sob suspeita do crime de receptação.

Leia também: PRF libera 35 pontos de bloqueio de caminhoneiros

Segundo a PRF, o veículo foi parado pelos agentes, que verificaram uma restrição de Apropriação Indébita registrada por um terceiro. “O veículo havia sido alugado na cidade de Maceió/AL e não havia sido devolvido até a data limite da locação, assim, a proprietária do veículo registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do estado de Alagoas durante a tarde”, disse a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Os policiais questionaram o condutor e o passageiro sobre a origem do carro e a origem da viagem. Os suspeitos apresentaram informações inconsistentes. Eles foram encaminhados à Delegacia de Piripiri para os procedimentos legais e poderão responder pelo crime de receptação de veículo

Compartilhar no

Com informações da PRF

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!