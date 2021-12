Carro pega fogo no bairro Morada do Sol; veja imagens

Um veículo do modelo Savero, de cor prata, foi flagrado em chamas pela equipe do Portal O Dia na rua Bonifácio de Abreu, no bairro Morada do Sol, zona Leste de Teresina. O caso aconteceu por volta das 8h desta quarta-feira (08).

O proprietário conseguiu sair do carro antes que as chamas se espalhassem e consumissem todo o veículo. Até o momento não se tem mais informações sobre o que teria provocado o incêndio. Confira as imagens registradas no local: Fotos: Tarcio Cruz/O Dia

