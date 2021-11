Carro pega fogo na avenida Universitária e assusta população

Um veículo modelo Fiat Mobi pegou fogo na tarde deste domingo (21) na avenida Univesitária, próximo ao cruzamento com a avenida Raul Lopes, no bairro Ininga, zona leste de Teresina. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que destruíram o veículo. De acordo com a corporação, populares que passavam pelo local acionaram o serviço de urgência para conter as chamas, nenhuma pessoa ficou ferida.



Até o momento o Corpo de Bombeiros não soube informar o motivo do incêndio, informações preliminares indicam que o veículo teria tido um problema mecânico que desencadeou o incêndio, a Polícia Civil realizará uma investigação para averiguar o que levou ao acidente com o carro.

FOTO: Kassio Cavalcante /Teresina em foco

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!