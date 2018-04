Carro é consumido pelas chamas no Morada Nova e bombeiros são acionados

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta terça-feira (03) para conter um incêndio em um carro estacionado no bairro Morada Nova, na zona Sul de Teresina (foto ao lado). O fogo começou por volta das 20 horas e as causas ainda são desconhecidas.



Procurado, o Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros informou que as chamas chegaram a ficar altas em determinado momento e que o combustível do tanque colaborou para a proliferação mais rápida das chamas, de tal modo que o veículo inteiro ficou destruído. “Até o momento não temos indícios de incêndio criminoso. A princípio, se tratou de uma combustão espontânea, mas temos que aguardar o resultado da perícia”, explicou o tenente Nascimento.

Apesar de se estender por todo o veículo, as chamas foram controladas pelos bombeiros sem muita dificuldade. O Corpo de Bombeiros não soube informar quem era o proprietário do veículo.

Maria Clara Estrêla