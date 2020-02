Carro desce em barranco e deixa cinco pessoas da mesma família feridas

Um grave acidente ocorrido na rodovia PI-140, na altura do município de Vereda Grande, próximo a Floriano, deixou cinco pessoas da mesma família feridas. Entre as vítimas estava uma criança de cinco anos de idade.





Foram precisos três ambulâncias para socorrer as vítimas - Foto: Divulgação/PM

Policiais do 3º BPM atenderam à ocorrência e de acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo teria perdido o controle da direção, fazendo o carro sair da pista e descer um barranco. A família foi retirada de dentro do carro pelos policiais e encaminhados para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, por três ambulâncias do Samu.

A princípio, segundo a PM, não havia feridos graves. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas pela polícia, que está procedendo ainda com a perícia.

Maria Clara Estrêla