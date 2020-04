Carro derrapa na pista molhada e atinge motocicleta na BR-316

Um homem de 36 anos que não teve a identidade revelada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) morreu durante um grave acidente ocorrido no começo da tarde de ontem (01) na altura do quilômetro 66 da BR-316, próximo à cidade de Monsenhor Gil.

De acordo com a PRF, a motocicleta que ele conduzia foi atingida por um veículo modelo Chevrolet S10 conduzido por um homem de 31 que também não teve sua identidade informada pela polícia. Conforme aponta a perícia, o carro estava vindo da cidade de Pio IX e tinha como destino Teresina.



Com o impacto da batida e sem controle, o carro foi parar no acostamento da via - Foto: Divulgação/PRF-PI

No momento do acidente, chovia muito e o carro teria aquaplanado, ou seja, derrapado na pista molhada, o que fez o motorista perder o controle da direção e atingir a moto. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já o condutor do carro saiu ileso e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para prestar os esclarecimentos.

Por conta do acidente e do atendimento às vítimas, o trânsito na BR-316 naquele trecho ficou parcialmente interditado durante parte da tarde.

Maria Clara Estrêla