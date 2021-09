Carro com crianças é usado para transporte de droga no Piauí

Um carro com três crianças foi flagrado neste domingo (26) sendo usado para o transporte de drogaentre os municípios de Parnaíba e Buriti dos Lopes, no Norte do Piauí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as crianças seguiam no veículo com dois adultos.

“Policiais Rodoviários Federais receberam uma denúncia anônima, de um Chevrolet Classic que estava se deslocamento da cidade de Parnaíba até Buriti dos Lopes, com o total de 5 ocupantes (2 adultos e 3 crianças), transportando drogas”, disse a PRF em nota.

Foto: Reprodução / PRF

Durante a averiguação, os policiais encontram no interior do carro oito porções médias de ‘substância com coloração amarelada, o crack’.

Os dois homens forma presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Eles deverão responder pelo crime de tráfico de drogas.

Com informações da PRF

