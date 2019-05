Carro colide com carreta bitrem e jovem de 23 anos acaba morrendo

Um grave acidente ocorrido nesta segunda-feira (20) no quilômetro 606 da BR-316, próximo a Timon-MA, deixou um jovem de apenas 23 anos morto. Identificado como Wesley Chaves, ele conduzia um veículo modelo Toyota Corolla, quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo de frente com uma carreta bitrem.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, o carro derrapou antes de bater no outro veículo e a colisão foi tão violenta que a carreta saiu da pista e tombou. O veículo transportava uma carga de rolos de papel. Populares relataram aos policiais que o Corolla de Wesley teria sido tocado por outro carro, o que teria provocado a perda do controle da direção por parte dele. O condutor da carreta, no entanto, relatou não ter visto nenhum outro veículo a se envolver no acidente.

Wesley foi levado para um hospital aqui em Teresina, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A PRF informou que ele morava em Caxias e havia vindo a Teresina para buscar o veículo que estaria em revisão.

Por conta do acidente, a pista na BR-316 ficou bloqueada por mais de uma hora para a retirada de pedaços do veículo e limpeza do local. O Corolla onde estava Wesley, segundo a perícia da PRF, se quebrou em mais de 15 pedaços. A rodovia só foi liberada para o tráfego por volta das 18 horas.

Maria Clara Estrêla