Carro capota na BR 343 e deixa um morto e três feridos

No início da tarde deste domingo (18) a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente no município de Campo Maior, na BR 343, no Km 254. Um carro, modelo Renault Sandero, perdeu o controle, saiu da pista e capotou logo em seguida, deixando uma vítima fatal e três feridos com lesões graves.

Segundo a PRF, os três feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento em Campo Maior. As vítimas ainda não foram identificadas.

Até o momento a PRF ainda não tem informações sobre o que teria causado o acidente. Uma equipe esteve no local para fazer a perícia e identificar a motivação do capotamento.

Operação

O acidente é mais uma das ocorrências registradas durante o período de realização da Operação Proclamação da República 2018, deflagrada na última quarta-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até agora já foram registrados dez acidentes em todo o Estado do Piauí, que resultaram na morte de quatro pessoas. Porém, segundo o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Welendal Tenório, as mortes registradas não possuem ligação com as características da operação.

“Infelizmente foram acidentes que costumam acontecem em situações de dia a dia. Duas mortes foram registradas por condutores que não eram habilitados e o passageiro não fazia uso de capacete. Eles saíram da pista e colidiram com uma árvore. A terceira morte foi registrada próxima área urbana. A vítima também saiu da pista e colidiu com um objeto fixo”, explica.

