Carro capota na BR 343 e deixa 5 pessoas feridas no norte do Piauí

Um capotamento na BR 343, por volta das 11h30, deixou cinco pessoas feridas no município de Caraúbas do Piauí, 274 km ao norte de Teresina.

Capotamento ocorreu por volta das 11h30 desta quinta-feira (Foto: PRF Piauí)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo, modelo Renault Sandero de cor branca, teria capotado ao passar por uma curva na altura do km 97 da rodovia federal.

Dentre os ocupantes do veículo havia quatro adultos e uma criança. Duas pessoas estavam sem o cinto de segurança e foram arremessadas para fora do carro. Por sorte, todos tiveram apenas ferimentos leves, e foram encaminhados para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba.

Os cinco ocupantes do veículo pertencem à mesma família. Eles vinham do Pará para passar o fim de semana em Luís Correia, litoral do Piauí.



Apenas a perícia poderá determinar as possíveis causas do acidente, mas a suspeita é que o veículo estivesse em alta velocidade, o que teria contribuído para que o motorista perdesse o controle da direção.









Cícero Portela