Carro capota após colidir com outro veículo no Centro de Teresina

Dois veículos se envolveram em um acidente, na tarde desta sexta-feira (24), véspera de natal, no Centro de Teresina. Com a batida, um dos carros tombou e ficou com os pneus para o ar. O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas David Caldas e Alcides Freitas, próximo ao 1º Batalhão da Polícia Militar.



(Fotos: Reprodução/Redes sociais)

Segundo populares, o veículo de modelo Gol (RIE-8E54), cor branca, teria invadido a via preferencial, quando foi atingido na lateral por um carro modelo Toyota Cross (QRU-6B05), cor branca. O impacto foi tão forte que fez o veículo tombar, destruindo grande parte da lataria. O carro ficou pressionado contra uma viga de ferro fixada na calçada.

Apesar do susto, o motorista do Gol sofreu apenas arranhões na testa e na perna. Foi socorrido e passa bem. A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis.



