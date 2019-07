Carretas explodem após colisão frontal na BR 135 ; Rodovia está interditada

Uma colisão frontal envolvendo duas carretas e um carro de passeio provocou um incêndio de grandes proporções na BR 135, conhecida como rodovia da morte, no trecho que passa pelo município de São Gonçalo do Gurgueia, no extremo sul do estado. O acidente ocorreu por volta das 12h e ocasionou a interdição da via nos dois sentidos, gerando um congestionamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda não há informações sobre as causas do acidente e sobre o estado de saúde das possíveis vítimas.

“Os agentes ainda estão coletando informações sobre o acidente para determinar as possíveis causas que geraram a ocorrência”, informou a PRF, por meio de sua assessoria de comunicação.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar continuam no local realizando os procedimentos legais e orientando o tráfego de veículos.

