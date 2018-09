Carreta tomba na BR 135 e menina de 2 anos morre esmagada

Uma criança de apenas dois anos morreu na manhã desta terça-feira (4), em mais um acidente na BR 135, que é conhecida no Piauí como "rodovia da morte", por conta da grande quantidade de acidentes fatais registrados nela.

Desta vez o acidente ocorreu no trecho da BR entre as cidades de Bom Jesus e Santa Luz do Piauí. Uma carreta carregada de milho tombou numa curva, e a criança acabou sendo arremessada para fora do veículo e foi esmagada.

A menina estaria viajando no colo da mãe, e, portanto, não estava protegida por nenhum equipamento de segurança, como cinto ou cadeirinha. Este último seria o equipamento adequado para crianças de um a quatro anos, conforme determina o Conselho Nacional de Trânsito (Contran).



Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (Foto: Portal B1)





Cícero Portela