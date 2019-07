Um acidente envolvendo tombamento de veículo foi registrado nesta quarta-feira (10) no km 408 da BR 316, no município de Marcolândia, no sul do Piauí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e tombou no acostamento, despejando a carga de sementes de algodão.



De acordo com o comandante da Polícia Militar em Marcolândia, capitão Edmilson Pacheco, o motorista e o ajudante que estavam no veículo no momento do acidente conseguiram pular do veículo em movimento e sofreram apenas escoriações leves. Os dois foram socorridos e receberam atendimento médico.

Carreta com sementes de algodão falta freio e tomba na BR-316. (Foto: PRF)



Em depoimento à PM, o condutor, que não teve a identidade confirmada pela Polícia, informou que a carreta teria perdido o freio no trecho conhecido na região como “ladeira do S”.

“O veículo ficou completamente destruído, mas como a PM deu todo o apoio desde o início, conseguimos evitar que a carga fosse saqueada. O proprietário do veículo esteve no local e recolheu a carga”, informou o comandante da PM de Marcolândia.

Informações preliminares dão conta de que a carreta havia saído da cidade de Santa Filomena, em Pernambuco, e seguia para a cidade de Quixeramobim, no estado do Ceará.

Nathalia Amaral