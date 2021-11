Carga de madeira com documentação falsa é apreendida no Piauí

Uma carga de madeira com documentação falsa foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesse domingo (07) na BR 316, no município de Valença do Piauí, no Sul do estado. Já com o motorista do veículo, um homem de 35 anos, foi encontrada cocaína e anfetaminas (droga sintética que inibe o sono).

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu durante uma averiguação de rotina na estrada. “Ao fazerem as devidas verificações, foi detectado que a documentação apresentada pelo caminhoneiro continha indícios de falsificação e, portanto, a carga de madeira estava desacompanhada de documentos ambientais e fiscais’, informou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

O motorista informou que a carga saiu do município de Brasil Novo, no estado do Pará, e seguia para a cidade de Canhoba, em Sergipe. Pelo serviço de transporte ilegal o condutou afirmou que receberia R$16.000,00. Ele informou aos policiais a identidade do proprietário. Nas buscas, os agentes localizaram 1,0 grama de cocaína e três unidades de anfetaminas.

A PRF disse que o condutor alegou que não tinha conhecimento de que a documentação ambiental era falsa, que a cocaína pertencia a ele e que a teria comprado por R$ 50,00 em um posto de combustível na cidade de Castanhal/PA.

A carga de madeira e o veículo foram encaminhados ao IBAMA, para os procedimentos cabíveis e o condutor autuado pelo crime ambiental e o porte de drogas para consumo.

Com informações da PRF

