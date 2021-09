Capitão da Polícia Militar morre após complicações de infarto em Teresina

A Polícia Militar do Piauí comunicou, na manhã deste sábado (04), o falecimento do Capitão da Reserva Remunerada José Alberto Visgueira, de 65 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Teresina desde a última quarta-feira (01) após ter sofrido um infarto.



Natural de Campo Maior, o Capitão Visgueira entrou na corporação em 1978 e, dentre outras funções, foi almoxarife da Polícia Militar do Piauí no Quartel do Comando Geral.

Foto: Divulgação/PM

O velório está ocorrendo um funerário no Centro Norte de Teresina. O sepultamento ocorrerá às 17h no cemitério Jardim da Ressureição.

“A PM estende condolências aos familiares e amigos e deseja que Deus os console e lhes dê serenidade para atravessar esse momento de dor”, disse a corporação em nota à imprensa.

