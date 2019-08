A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta terça-feira (20) aproximadamente 230 kg de maconha e 11,5 kg de cocaína durante abordagem a um caminhão na BR-230, na cidade de Floriano, a 247 km de Teresina. A apreensão foi feita com auxílio de um cão farejador do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões.

Cão farejador da PRF encontra droga avaliada em R$ 2 milhões. (Foto: Divulgação/PRF)



Segundo a PRF, o condutor informou aos agentes rodoviários que a droga vinha do estado de Minas Gerais e tinha como destino as grandes capitais do Nordeste. O caminhão, que não teve as placas divulgadas, estava carregado com engradados de cerveja. Já a droga foi encontrada em vários compartimentos do veículo.

Os agentes desconfiaram do condutor do veículo de carga quando ele se apresentou nervoso e entrou por diversas vezes em contradição. Após ser confirmada a presença da droga, o condutor ainda teria tentado se evadir do local, mas foi impedido pelos agentes. Um vídeo divulgado pela PRF mostra o exato momento em que o cão encontra a carga de drogas escondida no caminhão.







O condutor, o carregamento de droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil no município de Floriano para os procedimentos legais cabíveis. Somente em 2019, a PRF aprendeu 211,5 kg de cocaína, 777 unidades de anfetaminas, 759 kg de maconha, 4 kg de skunk, 8 pontos de LSD e 10 unidades de ecstasy.

O inspetor Alexsandro Lima, da Polícia Rodoviária Federal no Piauí (PRF-PI), afirma que o GOC da PRF tem sido eficaz no combate ao tráfico de drogas no estado. Além de farejar entorpecentes, os cães também são treinados para localizar outros objetos ilícitos, como armamentos e cigarros contrabandeados.

"O treinamento é realizado pelos próprios agentes. Todo o GOC está sediado na sede da PRF de Teresina e todo o treinamento é feito por aqui, bem como os cuidados indispensáveis ao cão. Esse grupamento tem auxiliado muito as equipes operacionais na apreensão de drogas e tem sido mais uma ferramenta que a PRF está utilizando no combate ao tráfico de drogas no estado do Piauí", enfatiza o inspetor.









