O cão farejador da Polícia Rodoviária Federal, K9 Saymon, encontrou no início da noite desta sexta-feira (23), durante a Operação Sirius, cerca de 26 kg de maconha em um ônibus da empresa Rápido Marajó, na cidade de Floriano, localizada a cerca de 245 km de Teresina. O cão faz parte do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF e é utilizado no combate ao tráfico de drogas.

Cão farejador da PRF encontra 26,85kg de maconha em ônibus. (Foto: Divulgação/PRF)



De acordo com a PRF, o ônibus fazia linha da cidade de Goiânia no estado de Goiás com destino à cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Durante a vistoria no bagageiro do veículo, o cão Saymon sinalizou que dentro de uma das malas havia a presença de entorpecentes. Ao verificar a bagagem, os policiais rodoviários encontraram 41 tabletes prensados de maconha, totalizando 26,85kg da droga.

A mala pertencia a uma passageira identificada pelas iniciais E.C., de 27 anos, que realizava o percurso entre as cidades de Brasília/DF e Parnaíba/PI. Com a apreensão do entorpecente, a passageira foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Floriano e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

Hilux roubada é apreendida

Na mesma operação, a PRF também apreendeu um veículo do modelo Toyota/Hilux, de placa OLH-7490 do estado Maranhão, que constava no sistema da PRF como produto de roubo ou furto. O veículo estava sendo conduzido por um homem identificado pelas iniciais F. A. S. R., de 33 anos, que apresentou-se aos policiais rodoviários como sendo o proprietário do veículo.

Durante a fiscalização foi solicitada a documentação do veículo, em que foram constatados sinais de inautenticidade. Em seguida, a equipe de policiais realizou a identificação do veículo onde também detectou-se adulteração nos sinais identificadores do mesmo. Um segundo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foi apresentado pelo condutor do veículo, e assim foi verificado a ocorrência de roubo. O condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Floriano-PI para dar continuidade aos procedimentos legais cabíveis.

Hilux roubada é apreendida. (Foto: Divulgação/PRF)





