Cantora piauiense é agredida a socos e empurrões pelo próprio marido

Circula nas redes sociais um vídeo onde a cantora Gleyce Mendes, conhecida pelo seu nome artístico Vakeira Funk, é agredida pelo próprio marido. No vídeo, o homem identificado como Marcelo Francisco Oliveira, ataca a cantora com socos e empurrões.



A delegada Vilma Alves, da Delegacia da Mulher, informou que já tinha conhecimento do caso e que a denúncia foi feita pela própria vítima no último dia 30, logo após a agressão que aparece no vídeo. "Ela chegou até a gente para denunciá-lo. Ele já batia nela por causa de ciúme. Como eles trabalhavam na mesma banda, ele ficava com raiva. Enquanto todo mundo achava lindo ela cantar, ele ficava com ódio. Ele falou que se ela saísse de casa, iria matá-la", conta a delegada Vilma.

No vídeo, é possível ver que o agressor primeiro dá um soco no ombro da vítima. Ela está sentada e começa a chorar. Depois de um tempo ela se levanta e pega algumas coisas, mas o homem volta para agredi-la e a derruba no chão.

Segundo a delegada, a cantora tem uma medida protetiva e está morando na casa de amigos. Marcelo não foi preso, pois não foi configurado o flagrante.

Gleyce Mendes é bastante conhecida no meio artístico, onde canta uma mistura do estilo sertanejo com o funk. Recentemente, a cantora lançou um clipe em parceria com Mc Melody sobre a Copa do Mundo.

Nayara FelizardoLucas Albano