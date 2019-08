Cantor Paulynho Paixão é preso após agredir a própria esposa

O cantor piauiense Paulynho Paixão foi preso na madrugada deste domingo (11) suspeito de ter agredido a socos e pontapés a própria esposa, após um show realizado na cidade de Bacabal, no interior do Maranhão.



A vítima procurou a delegacia da cidade por volta das 4h da manhã para denunciar as agressões que estaria sofrendo do marido, nas dependências do hotel onde o casal estava hospedado.

"Ela chegou com um corte na cabeça que sangrava muito e falou que estava sendo agredida pelo marido. Fomos até o hotel, encontramos o autor e o conduzimos até a delegacia para prestar depoimento", informou o sargento Moraes, um dos militares que participou da ação.

Paulynho Paixão foi autuado em flagrante e deve responder o crime com base na Lei Maria da Penha

Histórico

Essa não é a primeira a vez que Francisco de Paula Moura, que é o verdadeiro nome de Paulynho, se envolve em casos de violência contra a mulher. Em 2011, ele foi detido acusado de ter agredido a então namorada, que na época tinha apenas 16 anos de idade.

Natanael Souza