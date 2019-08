Um acidente grave envolvendo um caminhão do modelo Volvo vitimou fatalmente uma pessoa no final da tarde desta terça-feira (20), no km 28 da BR-316, no município de Demerval Lobão, região metropolitana de Teresina.

Caminhoneiro morre após colidir com árvore na BR-316. (Foto: Divulgação/PRF)



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo, que não teve a identidade revelada, de 30 anos, perdeu o controle do veículo, tombou e saiu da pista de rolamento, colidindo com árvores.

O caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. Até o momento a Polícia não tem informações sobre o que teria ocasionado a perda do controle do veículo. O





Nathalia Amaral