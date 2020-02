Caminhoneiro consegue escapar de sequestro e mata suspeito

Um caminhoneiro vindo de Araripina (PE) se apresentou na sexta-feira (08) à Delegacia de Polícia Civil Regional de Floriano para registrar um boletim de ocorrência após ter sido sequestrado enquanto passava pela cidade de Nazaré do Piauí. Durante o depoimento, ele confessou que teria assassinado, em legítima defesa, um dos suspeitos do sequestro.



Em depoimento, o caminhoneiro contou que foi abordado por três homens armados e que foi levado até um matagal, onde ficou amarrado. Um dos suspeitos teria ficado de vigia enquanto os demais levavam o caminhão, que estava carregado de milho.



(Foto: Reprodução)

A vítima contou que pediu ao suspeito que estava vigiando para que o soltasse e ele pudesse fazer suas necessidades fisiológicas. Em um momento de distração, o caminhoneiro pegou uma pedra e atingiu o suspeito. Na luta, ele pegou a arma que o sequestrador estava sob poder e desferiu vários disparos. Em seguida, saiu em busca de ajuda.



O suspeito foi identificado como Weldon Pereira, de 17 anos, que faleceu na hora. O corpo do adolescente foi removido pela empresa funerária e levado ao necrotério do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.



O caminhão já foi localizado, mas a carga ainda não foi recuperada. A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar de São Francisco do Piauí, segue com as investigações e busca pelos outros sequestradores.



Com informações: Floriano NewsIsabela Lopes