Caminhão pega fogo e provoca congestionamentos na BR 343

Um caminhão pegou fogo na manhã deste domingo (3) no trecho da BR 343 entre as cidades de Campo Maior e Cocal de Telha.

Incidente ocorreu na manhã deste domingo (Foto: Malu Barreto)

O motorista do caminhão relatou que só teve tempo de encostar o veículo no acostamento e sair da cabine. Ninguém ficou ferido, mas o incidente formou congestionamentos nos dois sentidos da via.

Mesmo o veículo estando no acostamento, sem bloquear a estrada, a grande quantidade de fumaça reduziu a visibilidade no local, o que forçou os condutores de veículos a reduzirem a velocidade. Como o incêndio ocorreu próximo a uma curva, a atenção precisou ser ainda maior.

O motorista do caminhão ainda teria tentado apagar as chamas com o extintor veicular, mas não obteve sucesso.



A Polícia Rodoviária Federal informou que foram deslocadas duas equipes para a ocorrência. Mas um homem que estava no local relatou que os policiais rodoviários estavam demorando muito a chegar (ouça no final do segundo vídeo).

Enquanto uns motoristas e motociclistas arriscavam passar ao lado do caminhão em chamas para seguir viagem, outros preferiram esperar o fogo diminuir ou o Corpo de Bombeiros chegar para apagar o incêndio. E houve até alguns condutores que retornaram e pegaram rotas alternativas.

Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo no caminhão.

















Cícero Portela