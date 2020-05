Caminhão carregado de soja tomba deixa e um ferido em Floriano

Um caminhão carregado de soja tombou na madrugada desta quinta-feira (07) na BR 343, em Floriano, 256 km de Teresina. No acidente, o motorista do veículo, um homem de 41 anos de idade, sofreu ferimentos leves.

“Policiais Rodoviários Federais atenderam a um acidente tipo Tombamento envolvendo um caminhão trator MAN/TGX 29.440 6X4 T e dois semirreboques conduzidos por um homem de 41 anos com ferimentos leves. De acordo com levantamento no local os semirreboques estavam carregados com soja”, informou a superintendência da PRF no Piauí.

O caminhão tombou para o acostamento e não houve necessidade de interdição da estrada. O fechamento só ocorrerá para a retirada do veículo. As causas do acidente não foram explicada. A PRF afirma que agentes se encontram no local para identificar o que teria ocasionado o tombamento.

“Os policiais ainda estão fazendo as devidas diligências no sentido de identificar as possíveis causas que poderiam ter contribuído pra o acidente”, informou PRF.

Otávio Neto, com informações da PF