Veja vídeo! Câmeras flagram assalto na Rua Alecrim, em Teresina

Dois homens numa motocicleta assaltaram uma mulher neste sábado, na zona Leste de Teresina. A ação aconteceu na rua Alecrim, na zona Leste de Teresina.

Os assaltantes utilizaram uma motocicleta BIZ, de cor branca. Logo no início do vídeo é possível ver a vítima estaciona seu veículo na borda da pista e se dirige ao imóvel, quando a motocicleta com os assaltantes passam pela rua. A vítima “apressa o passo” mas é abordada pelos bandidos antes de adentrar o imóvel.

Um dos assaltantes desce da moto já empunhando a arma, e a vítima não oferece resistência, entrega a bolsa e ergue os braços.

Os assaltantes foram embora levando apenas a bolsa da vítima.

























Confira o vídeo do crime





Da Redação