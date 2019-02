Câmara de Teresina retoma atividades nesta terça-feira (05)

A Câmara Municipal de Teresina realiza nessa terça-feira (5) a solenidade de abertura do ano legislativo de 2019, com a leitura da mensagem anual do prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB). A solenidade acontece no Plenário Vereador José Ommatti, e está marcada para iniciar às 9h.

Para o presidente da casa, vereador Jeová Alencar (PSDB), o ano de 2019 deve ser marcado pela continuidade das ações desenvolvidas pela Câmara no ano passado. Segundo ele, os índices alcançados foram positivos e refletiram em um maior desempenho do legislativo municipal.

“No ano de 2018 batemos o recorde, com 131 sessões ordinárias realizadas. Em 43 anos, é a primeira vez que isso acontece”, pontuou Jeová, ao ressaltar que para 2019 a expectativa também é positiva. “A expectativa é muito positiva. São 29 vereadores com gás total, e energia renovada. Agora, é só muito trabalho”, complementou.

Para 2019, a expectativa é que a Câmara Municipal realize a ampliação das plataformas de acesso aos projetos que são votados na casa, entre elas, um novo site, que deve ser apresentado ainda no mês de fevereiro. A Câmara Municipal também deve lançar o edital para um novo concurso público, ainda no primeiro semestre desse ano.

